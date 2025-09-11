Μια σπάνια δημόσια στιγμή τρυφερότητας μοιράστηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, στην τελετή μνήμης για τα 24 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρουσία πλήθους αξιωματούχων και συγγενών θυμάτων, βρέθηκε στο προαύλιο του Πενταγώνου. Κάποια στιγμή, σε μια κίνηση που ξάφνιασε, σήκωσε το χέρι της συζύγου του και το φίλησε, μπροστά στις κάμερες.

Η Πρώτη Κυρία αντέδρασε με ένα ελαφρώς συγκρατημένο χαμόγελο, αφήνοντας να φανεί μια δόση αμηχανίας απέναντι στη δημόσια επίδειξη τρυφερότητας.