Το πρόγραμμα της ΕΕ για την προσιτή στέγη ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOTEU).

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, ώστε οι κυβερνήσεις της ΕΕ να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση στέγασης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσιτής Στέγασης της Κομισιόν, σύμφωνα με το Politico.

Η κρίση στέγασης αποτελεί απειλή για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν. «Νοσηλευτές, δάσκαλοι και πυροσβέστες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να ζήσουν εκεί όπου υπηρετούν. Φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο. Οι νέοι καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Europe is in a fight.



A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.



This must be Europe’s Independence Moment.



A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

Η Κομισιόν εργάζεται πάνω στην αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, ώστε να συμπεριληφθεί ένας νέος ορισμός για την προσιτή στέγαση. Αυτό θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις της ΕΕ να παρέχουν δημόσια χρηματοδότηση για στεγαστικές πρωτοβουλίες χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στην Κομισιόν.

«Η στέγαση είναι αξιοπρέπεια… Πρόκειται για δικαιοσύνη, πρόκειται για το μέλλον της Ευρώπης», είπε η φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατοχυρώνει τη στέγαση ως δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων και ανακοινώνοντας τη διοργάνωση της πρώτης Ευρωπαϊκής Συνόδου Στέγασης για την υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι μέσα στο επόμενο έτος η διοίκησή της θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης, το οποίο θα στοχεύει στην επιτάχυνση της κατασκευής νέων κατοικιών, στην ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων και στη διασφάλιση ότι κανείς δεν θα κοιμάται στον δρόμο έως το 2030.

Επιπλέον, υποσχέθηκε νέα μέτρα για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας, την εισαγωγή κανονισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πιεσμένες στεγαστικές αγορές και τη μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να ενισχυθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην κατασκευή νέων κατοικιών.