Η αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας μπορεί να είναι η τελευταία μοναρχία του κόσμου, ωστόσο για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ενηλικιώθηκε άνδρας της.

Ο Χισαχίτο, που είναι δεύτερος στη διαδοχή, έγινε ενήλικας σε ηλικία 19 ετών, εφαρμόζοντας και το παραδοσιακό τελετουργικό, που επικύρωσε την ενηλικίωσή του.

Σύμφωνα με το Euronews, μπορεί να διεκδικήσει το θρόνο, αλλά και να είναι ο τελευταίος. Αυτό συμβαίνει, επειδή στην Ιαπωνία με νόμο του 19ου αιώνα απαγορεύεται στις γυναίκες να κληρονομήσουν το θρόνο.

Ο νόμος δεν φαίνεται να αλλάζει στη χώρα που τιμά σε υπερβολικό βαθμό τις παραδόσεις της, αλλά η ιαπωνική αυτοκρατορική οικογένεια φαίνεται να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά προκειμένου να επιβιώσει σε περίπτωση που δεν αποκτήσει άλλο αρσενικό μέλος με δικαίωμα διαδοχής.

Σημειώνεται, ότι ο αυτοκράτορας στην Ιαπωνία έχει τιμητικό ρόλο και όχι ουσιαστικό. Εντούτοις, τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τον ιαπωνικό λαό, επειδή η μοναρχία θεωρείται μέρος της ιαπωνικής παράδοσης.