Ένας άνδρας ανακαλύφθηκε να ζει σε έναν υπόγειο χώρο κάτω από ένα σπίτι κοντά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, χωρίς να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης.

Ο άνδρας ζούσε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας εγκαταστήσει κρεβάτι και φώτα, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Clackamas.

Ο ιδιοκτήτης είπε στους αστυνομικούς ότι άκουγαν «παράξενους θορύβους» να προέρχονται από τον χώρο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 40χρονο Beniamin Bucur μέσα στον υπόγειο χώρο και τον συνέλαβαν με την κατηγορία της διάρρηξης και της παράνομης κατοχής μεθαμφεταμίνης.

Ήταν λίγο πριν τις 23:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, όταν οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για να διερευνήσουν ένα ύποπτο περιστατικό σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στο Happy Valley, μια μικρή πόλη νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα, που δεν γνώριζε, να παρκάρει το αυτοκίνητό του και να περπατά προς το πίσω μέρος του τριώροφου συγκροτήματος κατοικιών. Ο μάρτυρας παρατήρησε επίσης ότι η πόρτα του υπογείου ήταν ανοιχτή και φως έβγαινε από μέσα.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, παρατήρησαν ότι η πόρτα ήταν κατεστραμμένη και κλειδωμένη. Ένα καλώδιο προέκτασης φαινόταν να περνά από έναν αεραγωγό.

Αφού επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους είπε ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται κανείς εκεί, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα με τα κλειδιά του ιδιοκτήτη, αλλά δεν λειτούργησαν. Έτσι, άνοιξαν την πόρτα με τη βία και ανακάλυψαν τον Bucur.

Ο Bucur «ζούσε προφανώς εκεί», σύμφωνα με τις αρχές, καθώς το δωμάτιο ήταν εξοπλισμένο με διάφορα ηλεκτρικά είδη, όπως φορτιστές, τηλεόραση και φώτα συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού, καθώς και ένα κρεβάτι.

Κατά την έρευνα βρέθηκε επίσης μια πίπα μεθαμφεταμίνης, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Ο Bucur οδηγήθηκε στη φυλακή και η εγγύησή του ορίστηκε στα 75.000 δολάρια.