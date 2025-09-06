Ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Αμαχμούντ Οματί δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η οργάνωση θεωρεί την κυβερνητική σύσκεψη της Παρασκευής, για ένα στρατιωτικό σχέδιο σχετικά με την οργάνωση ενός κρατικού μονοπωλίου όπλων «μία ευκαιρία επιστροφής στη σοφία και τη λογική, αποτρέποντας τη διολίσθηση της χώρας στο άγνωστο».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου καλωσόρισε χθες, ένα σχέδιο του στρατού που θα μπορούσε να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ, ανακοινώνοντας ότι ο στρατός θα μπορούσε ν’ αρχίσει την εφαρμογή του, χωρίς τον καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος της υλοποίησής του, εφιστώντας την προσοχή ότι ο στρατός διαθέτει περιορισμένες ικανότητες.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, θα μπορούσαν να φρενάρουν την πρόοδο του στρατού.