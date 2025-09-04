Οι γονείς πέντε παιδιών συνελήφθησαν αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά είχαν κλειστεί σε ένα δωμάτιο που «λειτουργούσε ως μπουντρούμι», εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης και κλειδαριές deadbolt για να μην μπορούν να δραπετεύσουν.

Η Αστυνομία της Πολιτείας Πενσυλβάνιας ανέφερε ότι αρχικά κλήθηκε στις 8 Αυγούστου στο σπίτι των Τζέιμς Ράσελ, 65 ετών, και Κάρλι Καχλ, 41 ετών, στο Redstone Township, για να συνδράμει τις Υπηρεσίες Παιδιών και Νεολαίας του Fayette County, οι οποίες είχαν λάβει καταγγελία σχετικά με παιδιά που ζούσαν σε «απαράδεκτες συνθήκες», σύμφωνα με το KDKA.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά – ηλικίας μεταξύ πέντε και 14 ετών – περιορισμένα σε ένα υπνοδωμάτιο με τα παράθυρα κλεισμένα με σανίδες, τοίχους καλυμμένους με κόπρανα, ψύλλους, περιορισμένη ποσότητα τροφής και ρούχων και χωρίς κρεβάτια.

«Είναι αηδιαστικό – αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να περιγράψω όσα είδαμε και όσα υπέφεραν αυτά τα παιδιά», δήλωσε η αστυνομικός Άλι Γουίλσον στο WTAE.

Η ποινική καταγγελία υποστηρίζει ότι ο πατέρας των παιδιών παγίδευε τα παιδιά κλειδώνοντας την πόρτα του υπνοδωματίου από έξω καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέρος της ημέρας.

«Αυτό το δωμάτιο λειτουργούσε ως μπουντρούμι, με κάμερες βιδωμένες στο δωμάτιο του πατέρα», αναφέρει η καταγγελία.

Εκτός από τις τρεις κλειδαριές deadbolt στην εξωτερική πλευρά της πόρτας, δεν υπήρχε χερούλι που να τους επέτρεπε να δραπετεύσουν. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις κλειδαριές, ο Τζέιμς φέρεται να είπε στους αστυνομικούς και σε υπάλληλο των Υπηρεσιών Παιδιών και Νεολαίας ότι «δεν πρόκειται να αφαιρέσει τις κλειδαριές από την πόρτα του υπνοδωματίου για κανέναν λόγο», αναφέρει το WPXI.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σπίτι και τοποθετήθηκαν υπό την φροντίδα των Υπηρεσιών Παιδιών και Νεολαίας.

Σύμφωνα με αναφορές, τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα παιδιά δήλωσαν στις αρχές ότι ο πατέρας τους κάπνιζε μαριχουάνα όλη μέρα και δεν φρόντιζε για αυτά. Υποστήριξαν επίσης ότι ο Τζέιμς ανάγκασε την Κάρλι να χρησιμοποιήσει Taser σε ένα από τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο σπίτι την Τετάρτη, οι αρχές βρήκαν ένα ηλεκτροσόκ, ένα πιστόλι ρεπλίκα και ναρκωτικά.

«Φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά κρατούνταν βασικά αιχμάλωτα σε αυτό το δωμάτιο», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Fayette, Μάικ Όμπλε. «Έχουμε στοιχεία ότι υπήρχαν κάμερες που ήταν συνδεδεμένες σε άλλο δωμάτιο όπου παρακολουθούνταν αυτά τα παιδιά. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιείται μια συσκευή όπως το ηλεκτροσόκ σε ένα παιδί».

Ο εισαγγελέας ευχαρίστησε επίσης το «γενναίο μέλος της οικογένειας» που ανέφερε τις «απαράδεκτες συνθήκες» στο σύστημα ChildLine της πολιτείας.

Οι Καχλ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο, βαριά επίθεση, αμελή έκθεση σε κίνδυνο, χρήση συσκευής ανικανότητας και ναρκωτικά. Το δικαστήριο αρνήθηκε την εγγύηση και για τους δύο γονείς.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Τζέιμς Ράσελ είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν διάφορα νομικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης καταγγελίας για παρενόχληση, στην οποία είχε ομολογήσει ενοχή το 2006, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το ίδιο έτος και παραβίαση όρων δοκιμασίας το 2012.

Η αστυνομικός Γουίλσον δήλωσε ότι ελπίζει τώρα «ότι αυτοί οι γονείς θα πάνε φυλακή και θα λογοδοτήσουν για ό,τι έκαναν».