Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στηλίτευσε σήμερα την «ψυχροπολεμική νοοτροπία» και τις «ενέργειες εκφοβισμού» που έχουν υιοθετηθεί κατ’ αυτόν στις διεθνείς σχέσεις, στην εναρκτήρια ομιλία του στη σύνοδο της Τιαντζίν (βόρεια), με τη συμμετοχή κάπου είκοσι ξένων ηγετών, ιδίως της Ευρασίας, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ο κ. Σι συνηγόρησε υπέρ παγκόσμιας τάξης βασισμένης στη δικαιοσύνη. «Πρέπει να προωθήσουμε ιστορική προοπτική για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να εναντιωθούμε σε κάθε νοοτροπία ψυχρού πολέμου ή αναμέτρησης συμμαχιών, σε ενέργειες εκφοβισμού», έκρινε.

Ο Σι είχε φιλικούς χαιρετισμούς με έναν χαμογελαστό Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, προτού οι ηγέτες των 10 χωρών μελών του SCO ποζάρουν για την οικογενειακή φωτογραφία στο κόκκινο χαλί.

Στη σύνοδο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Λευκορώσος Αλεξάντρ Λουκασένκο και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

Αυτή η σύνοδος κορυφής, η πρώτη που πραγματοποιείται μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, περιγράφεται ως η πιο σημαντική από άποψη συμμετοχής από το 2001 και την ίδρυση του SCO. Διεξάγεται σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων που επηρεάζουν άμεσα τα μέλη του: την εμπορική αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Κίνα και την Ινδία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η σύνοδος θα δώσει την ευκαιρία για τη διεξαγωγή πολλών διμερών συναντήσεων, με τον Πούτιν να πρόκειται να συζητήσει σήμερα ξεχωριστά με τον Ερντογάν, τον Πεζεσκιάν και τον Μόντι.

Αύριο, Τρίτη, ο Ρώσος και ο Κινέζος πρόεδρος θα έχουν συνάντηση στο Πεκίνο.

Εξάλλου ο Πούτιν και πολλοί άλλοι από τους συμμετέχοντες στη σύνοδο θα παραστούν την Τετάρτη στη μεγάλη παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο με αφορμή τα 80 χρόνια από τη νίκη της Κίνας επί της Ιαπωνίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι χώρες του SCO αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού και το 23,5% του ΑΕΠ του πλανήτη, ενώ διαθέτουν και σημαντικά ενεργειακά αποθέματα. Ο οργανισμός συχνά παρουσιάζεται ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ.

Στην επίσημη ανακοίνωση η σύνοδος αυτή παρουσιάζεται ως πιθανό μοντέλο για διαφορετικές διεθνείς σχέσεις, σε μια περίοδο παγκόσμιων εντάσεων και αμερικανικών δασμών.

