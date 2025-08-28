Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στον Υπουργό Στρατού, Ντάνιελ Π. Ντρίσκολ, να προχωρήσει επίσημα στη σύσταση μιας κοινής, διαυπηρεσιακής ομάδας δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων, γνωστών και ως drones.

«Η δουλειά μας εδώ στο Πεντάγωνο — αν το σκεφτείτε — είναι να προετοιμαστούμε για τις απειλές του μέλλοντος, να οικοδομήσουμε μια δύναμη ικανή να τις αντιμετωπίσει, να τις νικήσει και να τις ξεπεράσει», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα από εχθρικά drones αυξάνονται μέρα με τη μέρα», πρόσθεσε.

Σημειώνοντας ότι τα εχθρικά UAVs επιχειρούν στο εξωτερικό αλλά και στα σύνορα, με στόχο να πλήξουν Αμερικανούς στρατιώτες, βάσεις και ακόμη και την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η νέα δύναμη — Joint Interagency Task Force 401 — θα είναι μια ενιαία ομάδα που θα συγκεντρώνει τα καλύτερα στελέχη από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπίσει την απειλή των UAVs και να αποκαταστήσει τον έλεγχο των αιθέρων.

«Ονομάζεται counter-UAS — αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροχημάτων — και η Αμερική θα είναι η καλύτερη σε αυτό», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Αν και ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι η ομάδα να τεθεί πλήρως σε λειτουργία, ανέφερε ότι το Πεντάγωνο κινείται ταχύτατα ώστε να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία και να ενοποιήσει πόρους, δίνοντας στην ομάδα «τη μέγιστη δυνατή εξουσία για να ξεπεράσει τους αντιπάλους μας».

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Άμυνας εργάζεται για την παροχή ουσιαστικών λύσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του αμερικανικού εναέριου χώρου τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό, όπου σταθμεύουν στρατεύματα.

«Αξίζουν να προστατεύονται από τους καλύτερους», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ.

Τόνισε ακόμη ότι η νέα δύναμη θα εξοπλίσει τους στρατιώτες με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να υπερασπιστούν την κυριαρχία του αμερικανικού εναέριου χώρου και να «στείλουν ένα σαφές μήνυμα» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα ξεπεραστούν ποτέ».

«Γιατί, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, υπό αυτήν τη διοίκηση — και με την ηγεσία του προέδρου [Ντόναλντ Τ.] Τραμπ — θα καινοτομήσουμε, θα ηγηθούμε και θα νικήσουμε», κατέληξε ο Χέγκσεθ.