Ξέφυγε ερωτικό τρίγωνο σε σχολείο με διευθυντή να επιτίθεται στον υποδιευθυντή και να τον χτυπάει στο κεφάλι με «κάβουρα», όταν ανακάλυψε πως και οι δύο είχαν κρυφή σχέση με την ίδια δασκάλα.

Ο 54χρονος Άντονι Φέλτον, πρώην διευθυντής του σχολείου St Joseph’s στη Βρετανία, διατηρούσε παράνομη σχέση για χρόνια με μια δασκάλα από το ίδιο σχολείο. Τον περασμένο Μάρτιο ανακάλυψε πως ήταν ο πατέρας του παιδιού της και μετά από λίγο έμαθε πως η γυναίκα σύναψε κρυφό δεσμό με τον υποδιευθυντή Ρίτσαρντ Πιουκ.

Σύμφωνα με το BBC, ο Φέλτον βγήκε εκτός εαυτού και επιτέθηκε πισώπλατα στον Πιουκ μέσα στο σχολείο. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την επίθεση και στο βίντεο διακρίνεται το θύμα να εργάζεται στον υπολογιστή του, ενώ ο δράστης στέκεται πίσω του και τον παρατηρεί.

Μετά από μερικές σύντομες κουβέντες ο 54χρονος βγάζει από την τσέπη του ένα «κάβουρα», παίρνει φόρα και χτυπάει τον υποδιευθυντή στο κεφάλι.

Το βρετανικό δημοσίευμα έγραψε ότι χτύπησε πολλές φορές το θύμα και σταμάτησε μόνο μετά από επέμβαση των υπόλοιπων δασκάλων, που άκουσαν τις φωνές και έτρεξαν να βοηθήσουν.

Ο Φέλτον καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 μηνών, αλλά έμεινε μόνο πέντε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο δράστης υποστήριξε πως μετάνιωσε για την επίθεση, ισχυριζόμενος ότι βγήκε εκτός εαυτού, επειδή έμαθε όλες τις αποκαλύψεις σχεδόν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί την πραγματικότητα.