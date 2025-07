«Συνεχίζει ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Άρσος», στην επαρχία Λεμεσού Κύπρου, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου Ανδρέας Κεττής σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο κ. Κεττής προσθέτει ότι το πύρινο μέτωπο στο Σούνι Ζανατζιά «ασφαλίστηκε επί του παρόντος περιμετρικά».

Σημειώνει ότι υπάρχουν νέες αναζωπυρώσεις στο Κοιλάνι, στην περιοχή Βούναρος στο Φράγμα του Κούρρη, στις Κυβίδες, καθώς και ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα Μανδριά και κινδυνεύει η βουνοκορφή Αφάμης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ, «ανταποκρίθηκε το Δασών και στέλνονται δυνάμεις και από Πυροσβεστική Υπηρεσία».

Επιπρόσθετα, είπε αποστέλλονται δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα που προκλήθηκαν από αναζωπυρώσεις.

Για αεροπυρόσβεση 12 εναέρια επιχειρούν και ένα 13ο συντονίζει, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, σημειώνει το ΚΥΠΕ, ο κ. Κεττής είχε αναφέρει ότι η καμένη γενική έκταση της πυρκαγιάς εκτιμάται στα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

