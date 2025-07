Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:50 το πρωί (τοπική ώρα) στην περιοχή Μιναχάσα, στο νησί Σουλαουέσι της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Η σεισμική δραστηριότητα είχε επίκεντρο περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχίας Γκοροντάλο, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 144 χιλιόμετρα.

A magnitude 6.3 earthquake took place 106km WSW of Gorontalo, Indonesia at 20:50 UTC (6 minutes ago). The depth was 148km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Gempa #Indonesia pic.twitter.com/oSo0wE6L5J