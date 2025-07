Ένα διθέσιο ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο A21, έξω από την πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας. Οι δυο επιβαίνοντες, ένας δικηγόρος από το Μιλάνο και η σύντροφός του, έχασαν τη ζωή τους.

Μετά την πτώση το αεροσκάφος εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, στο κέντρο του αυτοκινητοδρόμου.

✈️🔥 A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire



According to Brescia Today, the cause of the crash remains unknown.



On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D