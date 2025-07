Σοκ προκαλούν τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media από πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιβατηγό πλοίο στην Ινδονησία, με τοπικούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Το πλοίο «KM Barcelona 5» έπλεε σήμερα (20.70.2025) ανοικτά του νησιού Σουλαουέζι στην Ινδονησία όταν ξαφνικά ξέσπασε καταστροφική φωτιά, που ανάγκασε τους επιβάτες να πηδήξουν στην θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Δείτε φωτογραφίες

Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς ανέβασαν βίντεο στα social media, στα οποία αποτυπώνονται το μέγεθος της καταστροφής και οι σοκαριστικές προσπάθειες των επιβατών να σωθούν από το φλεγόμενο πλοίο.

Περισσότεροι από 280 άνθρωποι έχουν διασωθεί ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με την συνδρομή τριών πολεμικών πλοίων. Δυστυχώς, οι διασώστες ανέσυραν πέντε σορούς, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας.

Ferry Fire Update: More footage has been found from the survivors from the horrific fire off the coast of North Sulawesi, Indonesia. Many have been rescued! No word yet as to what caused the fire.

Source: Abdul Rahman Agu (A passenger who jumped into the sea) pic.twitter.com/EeOqE55nzi