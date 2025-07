Ένας ηγέτης αίρεσης από τη Σιβηρία, που ισχυριζόταν ότι είναι η μετενσάρκωση του Ιησού Χριστού, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια σε ρωστικό στρατόπεδο φυλάκισης μετά την ενοχή του για σωματική και οικονομική βλάβη εις βάρος των οπαδών του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o Σεργκέι Τορόπ, πρώην τροχονόμος, γνωστός στους πιστούς του ως «Βισσαρίων», που σημαίνει «αυτός που δίνει νέα ζωή», μαζί με δύο συνεργούς του, χρησιμοποίησαν ψυχολογική πίεση για να αποσπάσουν χρήματα από τους οπαδούς και να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην ψυχική και σωματική τους υγεία, όπως ανέφερε το Reuters.

