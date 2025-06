Το κόστος των ζημιών σε περιουσίες από τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ εκτιμάται ότι φτάνει σχεδόν στο διπλάσιο του συνόλου των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και όλης της περιόδου των 615 ημερών που ακολούθησαν, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του τμήματος αποζημιώσεων της Φορολογικής Αρχής, αναφέρει το Bloomberg.

Το πιθανό κόστος των 5 δισεκατομμυρίων σε σέκελ (1,47 δισ. δολάρια) που υπολόγισε ο Αμίρ Νταχάν ανέδειξε την τεράστια καταστροφική ισχύ των λίγων ιρανικών πυραύλων που κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα, μεταφέροντας τεράστιες πολεμικές κεφαλές οι οποίες μετέτρεψαν ολόκληρες πολυκατοικίες σε συντρίμμια και προκάλεσαν ωστικά κύματα που έσπασαν παράθυρα και προξένησαν εκτεταμένες φθορές.

Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται φυσικά, το κόστος σε στρατιωτικό υλικό, και τα κεφάλαια που θα χρειαστούν για να αναπληρωθεί. Ειδικά, τα βλήματα των αντιπυραυλικών συστημάτων του «Σιδερένιου Θόλου»

«Πρόκειται για αριθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί όσον αφορά άμεσες ζημιές σε περιουσίες», ανέφερε ο Νταχάν τη Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Κνεσέτ.

Σύμφωνα με τον Νταχάν, οι αξιώσεις για αποζημιώσεις που σχετίζονται με τις επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν είχαν φτάσει ήδη τα 4,5 δισ. σέκελ (1,32 δισ. δολάρια) τη Δευτέρα και αναμένεται να αυξηθούν κατά επιπλέον 500 εκατ. σέκελ. Οι Ισραηλινοί ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν υποστεί ζημιές ύψους περίπου 2,5 δισ. σέκελ (735 εκατ. δολάρια) από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τις επόμενες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων μηνών σφοδρών μαχών στον βορρά.

Περίπου 40.000 αξιώσεις αποζημιώσεων έχουν ήδη υποβληθεί για τις ζημιές του πολέμου, αριθμός που ο Νταχάν προέβλεψε ότι πιθανόν θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τις 50.000, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων από βιομηχανίες που ακόμη αποτιμούν το μέγεθος των ζημιών. Δεν ήταν σαφές αν η εκτίμηση βασίζεται σε ένα μακρύτερο χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο, ο οποίος φάνηκε να λήγει αιφνιδίως το πρωί της Τρίτης, μετά την κατάπαυση πυρός που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Παρά το μεγαλύτερο κόστος, ο αριθμός των αξιώσεων παραμένει μικρότερος από τις 70.000 αιτήσεις αποζημίωσης που είχαν υποβληθεί για ζημιές μεταξύ της 7ης Οκτωβρίου 2023 και της 12ης Ιουνίου 2025, στις οποίες περιλαμβάνονταν και οι επιθέσεις από τη Χαμάς στη Γάζα, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 550 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν και αναφέρθηκαν μόλις 31 πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές. Ένα μόνο drone έπληξε κατοικία στη Μπεΐτ Σεάν, από περίπου 1.000 που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη. Θραύσματα από πυραύλους και αναχαιτιστικά προκάλεσαν επίσης διάσπαρτες ζημιές.

Άμεσα χτυπήματα από το Ιράν στο Ινστιτούτο Επιστημών Βάισμαν στο Ρεχοβότ και στο διυλιστήριο πετρελαίου Bazan στη Χάιφα υπήρξαν ιδιαίτερα καταστροφικά, όπως δήλωσε ο Νταχάν, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ποσά.

