Την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του CNN Νατάσα Μπέρτραντ για το αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν, καθώς επικαλέστηκε έγγραφο των μυστικών υπηρεσιών που υποβαθμίζουν τη σημασία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος «προσβάλει» την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και ζήτησε να εκδιωχθεί «σαν σκυλί» από το Μέσο που εργάζεται.

Ποια είναι όμως η δημοσιογράφος που προκάλεσε την οργή του Τραμπ; Σύμφωνα με το βιογράφικό της, είναι δημοσιογράφος και ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας στο CNN. Γεννημένη το 1992 στη Νέα Υόρκη, η Μπέρτραντ αποφοίτησε από το Vassar College με πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες και τη φιλοσοφία, όπου ανέπτυξε ενδιαφέρον για τις διεθνείς σχέσεις.

Ξεκίνησε ως ασκούμενη ερευνητής στο NBC News στη Μαδρίτη της Ισπανίας το 2012, πριν ενταχθεί στο Business Insider το 2014 ως δημοσιογράφος που καλύπτει πολιτικές και διεθνείς υποθέσεις. Το πρώιμο έργο της επικεντρώθηκε στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και στην κυβερνοασφάλεια.

Το 2016 μετακόμισε στο The Atlantic, όπου δημοσίευσε ιστορίες σχετικά με την έρευνα Τραμπ-Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του φακέλου Steele το 2017. Το 2018 εντάχθηκε στο Politico, καλύπτοντας την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Από το 2021 που εντάχθηκε στο CNN, η Μπέρτραντ υπηρέτησε ως ανταποκρίτρια και συνεργάτης στο «The Situation Room with Wolf Blitzer», καλύπτοντας τις διαρροές πληροφοριών, την απόσυρση του Αφγανιστάν και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Επίσης, στο παρελθόν έχει κάνει ρεπορτάζ για τις σχέσεις Τραμπ-Ρωσίας συγκεντρώνοντας αρνητικές αντιδράσεις από το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την απόλυση της ανταποκρίτριας του CNN, μετά το δημοσίευμα για την πρώτη εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις (Φορντό, Νατάνζ, Ισφαχάν) τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, προκάλεσαν προσωρινή μόνο καθυστέρηση, λίγων μηνών, στο πρόγραμμα της Τεχεράνης. Κάτι που διαψεύδει επανειλημμένα η κυβέρνηση Τραμπ.

Μέσα από το Truth Social, ο Τραμπ κατηγορεί την Μπέρτραντ για fake news και απαιτεί να την πετάξουν έξω σαν σκυλί».

Η ανάρτηση Τραμπ

Η Νατάσα Μπέρτραντ πρέπει να απολυθεί από το CNN! Την παρακολουθούσα επί τρεις ημέρες να μεταδίδει Fake News. Θα πρέπει να της γίνει ΑΜΕΣΑ επίπληξη και στη συνέχεια να την πετάξουν έξω «σαν σκυλί». […] Είπε ψέματα για την ιστορία με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, προσπαθώντας να καταστρέψει τους Πατριώτες πιλότους μας, κάνοντάς τους να φαίνονται κακοί, ενώ στην πραγματικότητα έκαναν σπουδαία δουλειά! Δεν θα έπρεπε να της επιτρέπεται να εργάζεται στο Fake News CNN. Είναι άνθρωποι σαν κι αυτήν που κατέστρεψαν τη φήμη ενός κάποτε σπουδαίου Δικτύου. Η στάση της ήταν τόσο εμφανώς αρνητική, εκτός αυτού, δεν έχει αυτό που χρειάζεται για να είναι ανταποκρίτρια on camera. Απολύστε τη Νατάσα!

BREAKING: Trump just called for @NatashaBertrand to be FIRED for sharing the leaked intel report.



