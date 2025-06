Για το μήνυμα που έστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να τον συγχαρεί για την «καθοριστική» παρέμβασή του στον πόλεμο Ιράν – Ισραήλ, αλλά και για την επιρροή που ασκεί ο αμερικανός πρόεδρος στους Ευρωπαίους προκειμένου να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, μίλησε ο Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των μελών του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Τραμπ δημοσιοποίησε τη συνομιλία τους, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, είπε: «Σταθείτε στο περιεχόμενο των μηνυμάτων που έστειλα. Όσον αφορά την εκπλήρωση του 2%, χωρίς αυτόν (τον Τραμπ) δεν θα είχε συμβεί φέτος. Ας είμαστε ειλικρινείς, στις αρχές του έτους επτά χώρες έλεγαν «καλά, ίσως (γίνει) κάπου το 2031, 2032, όλες αυτές οι επτά – οκτώ χώρες είναι τώρα στο 2%».

«Όσον αφορά το 5%, πρέπει να το κάνουμε αυτό λόγω των στόχων που έχουμε για τις αμυντικές μας ικανότητες, πρέπει να προστατευτούμε από τους Ρώσους, αλλά η καλή είδηση είναι ότι εξισώνει επίσης τα έξοδα μας εδώ στην Ευρώπη και τον Καναδά με αυτά που πληρώνουν οι ΗΠΑ» υπογράμμισε ακόμα ο Ρούτε.

