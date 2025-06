Ένας διαταραγμένος υπάλληλος της αλυσίδας Lowe’s πυροβόλησε και σκότωσε συνάδελφό του την ώρα που εκείνος χειριζόταν περονοφόρο όχημα (κλαρκ) κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας στο κατάστημα – και στη συνέχεια ομολόγησε με παράδοξο τρόπο τη δολοφονία, στέλνοντας email στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Κρίστοφερ Ουασνέτσκι, 36 ετών, φέρεται να πυροβόλησε επανειλημμένα τον 44χρονο Τζεφ Μόλερ, ενώ εκείνος εργαζόταν στο κατάστημα Lowe’s στο Σκράντον της Πενσυλβάνια, περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με ποινική δίωξη που εξασφάλισε η εφημερίδα Scranton Times-Tribune.

Tragedy struck a Lowe's in Scranton, PA, as employee Christopher Wasnetsky shot coworker Jeff Moeller during an overnight shift. Wasnetsky confessed beforehand, claiming harassment. Moeller, a father of three, died from his injuries. The community mourns his loss and supports his… pic.twitter.com/38c2wyrFwn