Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και προειδοποίησε ότι έπονται πολλά περισσότερα, σύμφωνα με συνέντευξή του στο ABC News.

«Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Τους δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την αξιοποίησαν. Χτυπήθηκαν σκληρά, πολύ σκληρά. Χτυπήθηκαν τόσο σκληρά όσο μπορεί να χτυπηθεί κανείς. Και έπονται περισσότερα. Πολλά περισσότερα», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του ABC στο X.

NEW: Pres. Trump told @ABC News' @JonKarl, "I think it's been excellent," when asked about Israel's attack on Iran.



"They got hit about as hard as you're going to get hit. And there's more to come. A lot more."



Follow live updates: https://t.co/wAyR27EHBT