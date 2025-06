Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι τα επαπειλούμενα αντίποινα του Προέδρου στη Ρωσία, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά της Ουκρανίας για την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουν συμβεί ακόμα και είναι πιθανό να πρόκειται για ένα «σημαντικό και πολύπλευρο χτύπημα», όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Reuters, αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν πως η πλήρης ρωσική αντίδραση ενδέχεται να καθυστερήσει λίγες ημέρες, αλλά θα περιλαμβάνει πιθανότατα επιθέσεις με πυραύλους, drones και άλλα εναέρια μέσα, εστιάζοντας σε μη αναμενόμενους στόχους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς, η απάντηση θα είναι «ασύμμετρη» σε σχέση με την ουκρανική επιδρομή.

US believes Russia response to Ukraine drone attack not over yet, expects multi-pronged strike https://t.co/MiPrvrqUJQ

Ήδη την Παρασκευή, η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, την οποία το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας χαρακτήρισε ως πλήγμα σε στρατιωτικούς και συναφείς στόχους, απαντώντας σε «τρομοκρατικές ενέργειες» της Ουκρανίας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι αυτό αποτελεί μόνο την αρχή της αντίδρασης.

Δυτική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία πιθανώς θα εντείνει τις επιθέσεις σε «συμβολικούς στόχους», όπως κυβερνητικά κτήρια στο Κίεβο, με σκοπό να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην ουκρανική ηγεσία.

Ανώτερος δυτικός διπλωμάτης προειδοποίησε ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι «τεράστια, αδυσώπητη και βάναυση», αλλά υπογράμμισε ότι «οι Ουκρανοί είναι γενναίος λαός».

Ο Μάικλ Κόφμαν, ειδικός στη ρωσική στρατηγική στο thinktank «Carnegie Endowment», εκτίμησε ότι στόχος της Ρωσίας μπορεί να είναι η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) και άλλα περιφερειακά κέντρα πληροφοριών ή βιομηχανίες αμυντικού εξοπλισμού. Όπως σημείωσε, η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς για να τιμωρήσει τους υπευθύνους της επιδρομής. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η δυνατότητα της Ρωσίας για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση είναι «περιορισμένη», καθώς έχει ήδη αναπτύξει σημαντικό μέρος των δυνάμεών της.

Το Κίεβο αποκάλυψε ότι η εντυπωσιακή επιχείρηση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε με 117 drones, τα οποία εκτοξεύτηκαν βαθιά μέσα από ρωσικό έδαφος και φέρονται να είχαν μεταφερθεί κοντά στις ρωσικές βάσεις μέσω φορτηγών. Η αποστολή είχε την κωδική ονομασία “Spider’s Web” (Ιστός της Αράχνης) και προετοιμαζόταν για 18 μήνες.

🤖 What an irony: Ukrainian drones targeted Tu-95 bombers using AI trained on Soviet planes from a museum



The FPV drones used in the “Spiderweb” special operation were guided by artificial intelligence trained on strategic bomber models displayed at the Poltava Museum of… pic.twitter.com/UftdCJhtsp