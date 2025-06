Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό για την απομάκρυνση του πληρώματος ενός πλοίου μεταφοράς οχημάτων, στο οποίο ξέσπασε φωτιά.

Η εταιρεία Zodiac Maritime, με έδρα το Λονδίνο, ιδιοκτήτρια του πλοίου μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών Morning Midas, επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα στις 3 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου από το Yantai της Κίνας προς το Lazaro Cardenas του Μεξικού.

Το πλοίο κατασκευής 2006 είναι φορτωμένο με περίπου 3.000 οχήματα, με τα 800 από αυτά να λέγεται ότι είναι ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με το lloydslist.com.

«Αρχικά παρατηρήθηκε καπνός να βγαίνει από ένα κατάστρωμα με ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε η Zodiac Maritime, η οποία επιβεβαίωσε ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

«Το πλήρωμα ξεκίνησε αμέσως διαδικασίες πυρόσβεσης έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τα συστήματα πυρόσβεσης του πλοίου επί του σκάφους. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο».

#UPDATE 2 – Vessel is approx. 340 mi SW of Adak. – Wednesday overflight confirmed vessel still on fire, no visible indication it's taking on water. – Zodiac Maritime coordinating to send salvage team for assessments.

Μετά από συνεννόηση με την ακτοφυλακή των ΗΠΑ, και τα 22 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν μέσω της σωσίβιας λέμβου του πλοίου και μεταφέρθηκαν σε κοντινό εμπορικό πλοίο.

Όπως μετέδωσε το Maritime Traffic, μεταφέρθηκαν στο πλοίο Cosco Hellas, το οποίο ήταν ένα από τα τρία πλοία που είχαν πλησιάσει για να παράσχουν βοήθεια στο Morning Midas.

#UPDATE 1: All 22 crew members evacuated the ship onto a liferaft & were rescued by the vessel Cosco Hellas crew. USCG working with vessel parent company, Zodiac Maritime, to coordinate vessel recovery efforts.



