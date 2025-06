Δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι προκάλεσαν εμπρησμούς σε σπίτια και οχήματα στην πόλη Ντέιρ Ντιμπουάν της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με πληροφορίες από παλαιστινιακά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος περιέθαλψε επτά κατοίκους της πόλης Ντέιρ Ντιμπουάν, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από εποίκους. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) μεταδίδει πως οι δράστες επιτέθηκαν με πέτρες σε αρκετούς κατοίκους.

⚡️BREAKING: Israeli settlers launched a terror attack on the Palestinian village of Deir Dibwan, east of Ramallah, central occupied WestBank, and burn citizens' properties and lands, several Palestinian children and women injured. pic.twitter.com/w6EAlTUNZA