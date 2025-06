Ο Χάμντι αλ-Νατζάρ, 40 ετών, γιατρός στο νοσοκομείο Νάσερ, υπέκυψε στα τραύματά του που υπέστη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου, όταν ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν την οικία της οικογένειας στη Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας εννέα από τα δέκα παιδιά του. Ο ίδιος είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι του, αφού είχε συνοδεύσει τη σύζυγό του Αλάα, παιδίατρο στο ιατρικό συγκρότημα Νάσερ, στη δουλειά της. Επιβίωσε αρχικά, μαζί με τον 11χρονο γιο του Άνταμ, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Ακόμη και σύμφωνα με τα τρομακτικά δεδομένα του πολέμου στη Γάζα, ο θάνατος των παιδιών τους συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα.

Οπτικοακουστικό υλικό που κοινοποιήθηκε από τον διευθυντή του υπουργείου Υγείας της Γάζας και επαληθεύτηκε από τον Guardian δείχνει τα καμένα και διαμελισμένα σώματα των παιδιών του Νατζάρ να ανασύρονται από τα ερείπια του σπιτιού, δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων, ενώ φλόγες τύλιγαν ό,τι είχε απομείνει από την οικία της οικογένειας.

