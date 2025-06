Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ (νοτιοδυτικά), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί διερχόμενος εμπορευματικός συρμός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν, διευκρινίζοντας πως κατά τα πρώτα στοιχεία, τραυματίστηκε μηχανοδηγός.

Η καταστροφή καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την κατάρρευση οδικής γέφυρας στην γειτονική περιφέρεια Μπριάνσκ με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί επιβατικός συρμός — το δυστύχημα αυτό έχει απολογισμό τουλάχιστον επτά νεκρούς και σχεδόν εβδομήντα τραυματίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό περιφερειάρχη της Κουρσκ Χινστάιν, ο εμπορευματικός συρμός «έπεσε στον δρόμο που περνά κάτω από τη γέφυρα» και «πήρε φωτιά». Οι μηχανοδηγοί του τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές, δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους», ενημέρωσε νωρίτερα ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ Μπόγκομαζ μέσω Telegram, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς. Ακόμη, έκανε λόγο για «66 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», προσθέτοντας ότι από αυτούς, «τρία θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους παιδί» και ότι «έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία 44 άνθρωποι».

Αντιδρώντας στις καταστροφές, ρώσος γερουσιαστής δήλωσε σήμερα πως δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει μετατραπεί σε τρομοκρατικό θύλακο», αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως θεωρεί ότι οφείλονταν σε ουκρανικές ενέργειες δολιοφθοράς.

Ως τη δήλωση του γερουσιαστή, οι αρχές δεν έκαναν δημόσια σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει.

Ωστόσο κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας έκαναν εξαρχής λόγο για σαμποτάζ.

Ο εκτροχιασμός του συρμού υπ’ αρ. 86, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κλίμοφ, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά) με προορισμό τη Μόσχα, έγινε στις 22:44, στο επίπεδο της περιοχής Πίλτσινο-Βιγκόνιτσι, διευκρίνισε η εταιρεία Σιδηρόδρομοι της Μόσχας μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η κατάρρευση της γέφυρας στην Μπριάνσκ οφειλόταν σε «παράνομη επέμβαση». Η κυκλοφορία άλλων συρμών δεν είχε επηρεαστεί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο θεωρείται γενικά πως έχει πηγές στις –αν όχι σχέση με τις– ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως η γέφυρα ανατινάχτηκε.

While it seems that Russia is likely prepping the propaganda foundation to blame their Bryansk bridge collapse on Ukraine, a reminder that bridges are constantly collapsing in Russia, not requiring any help from Ukraine at all.



Here's a recent list:



Today – Bryansk Region

A… pic.twitter.com/VITmqPlVCp