«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτήρισε σήμερα ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ τη δολοφονία δύο εργαζομένων στην ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Η χθεσινοβραδινή τρομοκρατική ενέργεια έχει την πλήρη προσοχή του FBI. Η στοχευμένη αντισημιτική βία συνιστά επίθεση στις θεμελιώδεις αξίες μας και θα αντιμετωπιστεί με όλα τα μέσα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ο υπαίτιος θα λογοδοτήσει», γράφει ο Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Last night’s act of terror has the full attention of the FBI. Targeted anti-Semitic violence is an attack on our core values and will be met with the full weight of federal law enforcement. The individual responsible will be held accountable, and the Bureau will continue pursuing…