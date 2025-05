Ο 82χρονος Τζο Μπάιντεν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Δευτέρας.

«Ο καρκίνος μάς αγγίζει όλους», έγραψε ο πρώην πρόεδρος στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με μια φωτογραφία της Τζιλ Μπάιντεν να κρατά την γκρίζα γάτα τους, Willow.

«Όπως τόσο πολλοί από εσάς, η Τζιλ κι εγώ μάθαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί στις δύσκολες καταστάσεις», πρόσθεσε. «Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με την αγάπη και τη συμπαράστασή σας».

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU