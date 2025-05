Αναστάτωση επικράτησε στο Fox News όταν μία αναλύτρια, η Κάμριν Κίνσεϊ, λιποθύμησε στον αέρα και ο παρουσιαστής της εκπομπής «Fox News @ Night», μάλλον δυσκολεύτηκε να το διαχειριστεί.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Κίνσεϊ ασκούσε κριτική στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, όταν ξαφνικά φαίνεται να χάνει τα λόγια της. Στη συνέχεια σταμάτησε να μιλάει και έπεσε κάτω.

«Θεέ μου!» ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής Τζόναθαν Χαντ, ο οποίος αντικατέστησε τον βασικό παρουσιαστή Τρέις Γκάλαχερ. Ενστικτωδώς, ο Χαντ σκέφτηκε να περάσει σε άλλο καλεσμένο ενώ η Κίνσεϊ ήταν πεσμένη στο έδαφος.

«Θα φέρουμε λίγη βοήθεια για την Κάμριν. Επιτρέψτε μου να περάσω στη Λύντια (επόμενη καλεσμένη), ενώ εμείς θα ζητήσουμε βοήθεια για την Κάμριν», είπε ο Χαντ. «Θα πάμε, βασικά, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ. Θα επιστρέψουμε αμέσως» είπε τελικά ο παρουσιαστής, σοκαρισμένος.

Πάντως, η Κίνσεϊ δεν μοιάζει να ενοχλήθηκε και μάλιστα, αργότερα εξέδωσε δήλωση, στην οποία έλεγε ότι αισθάνεται καλύτερα και ευχαρίστησε την «απίστευτη ομάδα του Fox News». «Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την απίστευτη ομάδα του Fox News και τους τραυματιοφορείς που ανταποκρίθηκαν με τόση ταχύτητα και φροντίδα», έγραψε στο Χ. «Ήταν μια απροσδόκητη και τρομακτική στιγμή, αλλά χάρη στον επαγγελματισμό και την καλοσύνη τους, είμαι καλά».

🔥🚨BREAKING: Political commentator Camryn Kinsey just fainted live on Fox News, I am praying that she is ok. pic.twitter.com/fDeV3rwxGt