Νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός στο Βανκούβερ του Καναδά, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε φεστιβάλ.

Ο οδηγός έχει συλληφθεί, όπως αναφέρει το Reuters.

«Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα», τονίζεται στην ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν πολλά περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο ενώ άνθρωποι είναι πεσμένοι στο έδαφος.

Σοκαρισμένος και βαθιά λυπημένος για «το φρικιαστικό περιστατικό», δήλωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ.

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια ομάδα πεζών χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Lapu Lapu.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

Δεν έχει γίνει οτιδήποτε γνωστό για τα κίνητρα του δράστη ή αν πρόκειται για δυστύχημα.