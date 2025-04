Ο Τζο Μπάιντεν, κατά την πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, επιτέθηκε έντονα στον διάδοχό του, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «τόση καταστροφή».

«Δείτε τι έγινε: δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 100 ημέρες κι αυτή η νέα κυβέρνηση έκανε τόσες ζημιές και τόση καταστροφή», στηλίτευσε ο πρώην αρχηγός του κράτους, που εκφράστηκε στο Σικάγο (βόρεια), στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη «Social Security» (κοινωνική ασφάλιση), το σύστημα συντάξεων και κοινωνικής πρόνοιας των ΗΠΑ.

BREAKING: PRESIDENT BIDEN BREAKS HIS SILENCE:



"In fewer than one hundred days, this new administration has done so much damage and so much destruction." pic.twitter.com/kx1dzAxnWh