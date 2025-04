Ισχυροί άνεμοι και η απειλή αμμοθύελλας ανάγκασαν το Πεκίνο το Σάββατο να ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις και να κλείσει δημόσια πάρκα, καθώς ισχυρές ριπές ανέμου ξερίζωσαν εκατοντάδες δέντρα, καταστρέφοντας αυτοκίνητα και προκαλώντας ζημιές σε παλαιότερα σπίτια σε όλη την πρωτεύουσα της Κίνας.

Σύμφωνα με το Reuters, τα δύο μεγάλα διεθνή αεροδρόμια του Πεκίνου, το Beijing Capital και το Daxing, είχαν ακυρώσει μέχρι τις 2:00 μ.μ. 693 πτήσεις, με τις προβλέψεις να προειδοποιούν για περαιτέρω έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας και στις παράκτιες περιοχές.

🇨🇳 Strongest Winds in Decade Hit North and Northeast China, Orange Alert Issued



According to Beijing weather station, gusts of wind will reach 41 m/s in places on Saturday.



Temperatures are also expected to plummet to 14 degrees Celsius, about 13 degrees lower than the previous… pic.twitter.com/kq9ev2UJB1