Ένας Παλαιστίνιος που είχε καταδικαστεί για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Ισραηλινών, όταν ήταν μόλις 13 ετών, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα ύστερα από εννέα χρόνια στη φυλακή, ανακοίνωσε δικηγόρος που γνωρίζει καλά την υπόθεση.

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, ο 13χρονος τότε Άχμαντ Μανάσρα και ο ξάδερφός του Χασάν (15 ετών) μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν δύο νεαρούς Εβραίους, εκ των οποίων ο ένας ήταν επίσης 13 ετών, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η επίθεση που είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας συγκλόνισε την κοινή γνώμη λόγω της ηλικίας τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων.

Circulating footage reveals the moment 23-year-old Palestinian detainee Ahmad Manasra was released from Israeli prisons earlier today.



Manasra was arrested at 13 and sentenced to nearly 10 years in Israeli prisons. pic.twitter.com/kLZsByir4A