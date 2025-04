Φοράει στολή, χοροπηδά ανάμεσα στο πλήθος και λέει ότι δεν τον νοιάζει η πολιτική. Κι όμως, κατάφερε να γίνει το πιο αναπάντεχο πρόσωπο της διαμαρτυρίας στην Τουρκία. Ποιος είναι τελικά ο Χασάν Τασκάν, ο influencer που ντύθηκε Πίκατσου και συγκίνησε το πλήθος σε μια χώρα που βράζει;

Το σκηνικό θα μπορούσε να είναι βγαλμένο από κάποια ιαπωνική σειρά anime. Στην καρδιά μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης στην Αττάλεια, ανάμεσα σε πανό και συνθήματα, ένα τεράστιο φουσκωτό Πόκεμον χορεύει, γελά, τρέχει, τραβά βλέμματα. Και ο κόσμος ξεσπά σε αυθόρμητα χειροκροτήματα.

Πίσω από το κοστούμι του Πίκατσου κρύβεται ένας 21χρονος φοιτητής και influencer, ο Χασάν Τασκάν. Με περισσότερους από 120.000 ακόλουθους στο Instagram και αδυναμία στα cosplay, δεν είναι η πρώτη φορά που φοράει στολή στους δρόμους. Αλλά είναι η πρώτη φορά που, χωρίς να το καταλάβει, έγινε σύμβολο.

«Δεν πήγα εκεί για να κάνω πολιτική», είπε στην εφημερίδα Der Spiegel. «Ήθελα απλώς να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα, να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Όλοι ήταν πιεσμένοι, αγχωμένοι. Σκέφτηκα ότι ο Πίκατσου θα μπορούσε να βοηθήσει».

Κι όμως, αυτό το «χαριτωμένο» Pokémon, που ο ίδιος επέλεξε για τη δημοφιλία του, κατάφερε να γίνει κάτι πολύ παραπάνω. Από viral μασκότ σε αφίσες, memes και εικονογραφήσεις που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου: Πίκατσου να κρατά την τουρκική σημαία. Πίκατσου με τη λεζάντα «Σε ψήφισα, Πίκατσου». Πίκατσου μπροστά στην τουρκική πρεσβεία στο Παρίσι.

Ο Τασκάν επιμένει πως δεν ασχολείται με την πολιτική. Κι όμως, τα λόγια του είναι πιο δυνατά από πολλά συνθήματα:

«Εύχομαι για μια Τουρκία όπου όλοι οι νέοι θα ζουν ευτυχισμένοι. Μια Τουρκία όπου όλοι θα έχουν την ελευθερία να εκφράζουν τις ιδέες τους».

Στη χώρα που μετρά πάνω από 2.000 συλλήψεις διαδηλωτών μέσα σε λίγες μέρες –ανάμεσά τους και πολλοί νέοι– τέτοιες δηλώσεις είναι από μόνες τους πράξεις θάρρους.

Mass protests break out in Turkey against President Erdogan– Pikachu joins in. During the demonstrations in Antalya, a protester dressed as Pikachu grabbed attention by outrunning the police.

As officers tried to break up the crowd using water cannons, the man in the Pokemon… pic.twitter.com/K3UVYGiwBz