Αντίστροφα φέρεται να μετράει ο χρόνος του Έλον Μασκ στην αμερικανική κυβέρνηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον διώξει, ώστε να επιστρέψει τις επιχειρήσεις του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Τραμπ προέβη σε σχόλια κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος στον Λευκό Οίκο σε μια περίοδο εντεινόμενης ανησυχίας της αμερικανικής κοινής γνώμης για το χάος και την αναταραχή που έχει προκαλέσει το DOGE υπό τον Μασκ.

«Θεωρώ ότι ο Μασκ είναι καταπληκτικός, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχει να διευθύνει μια μεγάλη εταιρεία και ως εκ τούτου κάποια στιγμή θα επιστρέψει… Θέλει να επιστρέψει. Εγώ θα τον κρατούσα για όσο διάστημα θα μπορούσα να το κάνω», είπε σε δημοσιογράφους ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται, ότι αφότου εντάχθηκε στην κυβέρνηση, ο Μασκ χρησιμοποίησε -σύμφωνα με τη δική του περιγραφή- ένα «αλυσοπρίονο» για τις περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, εξαλείφοντας φορείς όπως η USAID (Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη) και το Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Reporter: Is DOGE going keep operating even without Elon Musk?



Trump: I can't tell you that. I will say this a lot of the people working with doge are the secretaries, the heads of the various agencies, and they've learned a lot. And they're dealing with the doge people. I think… pic.twitter.com/O4ymDc0YrC