Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την απομάκρυνση του επίσημου πορτρέτου του από το Καπιτώλιο της Πολιτείας του Κολοράντο, καταγγέλλοντας ότι το έργο τον παρουσιάζει «εσκεμμένα παραμορφωμένο», χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «τη χειρότερη απεικόνιση που έχει δει ποτέ».

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Κυριακής, ο πρώην πρόεδρος επιτέθηκε τόσο στην καλλιτέχνιδα του πορτρέτου, Σάρα Μπόρντμαν, όσο και στον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις, ζητώντας την άμεση αποκαθήλωση του πίνακα.

«Κανείς δεν θέλει μια κακή φωτογραφία ή ζωγραφιά του εαυτού του», έγραψε, προσθέτοντας: «Αλλά αυτή στο Καπιτώλιο, που τοποθετήθηκε από τον κυβερνήτη, είναι σκόπιμα αλλοιωμένη σε βαθμό που ούτε εγώ δεν έχω ξαναδεί».

President Trump said he wants the portrait of himself (left) that was recently unveiled in the Colorado state Capitol to be removed immediately, describing it as "distorted" and “truly the worst." I wonder if he’d like my drawing (right). pic.twitter.com/Q0SX2LUXF2