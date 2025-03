Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν νέες συλλήψεις «προβοκατόρων» σήμερα, έπειτα από την έκτη νύχτα κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της χώρας, κατά της φυλάκισης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Αντιθέτως, επτά εκ των οκτώ δημοσιογράφων που συνελήφθησαν στην οικία τους στην Κωνσταντινούπολη χθες τα ξημερώματα, μεταξύ αυτών ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι, υπό περιοριστικούς όρους, είπε ένας εκ των δικηγόρων τους στο AFP.

Συνολικά, δέκα δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί στη χώρα, κατηγορούμενοι ότι «παραβίασαν τον νόμο για τις συναθροίσεις και τις διαδηλώσεις», σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA, που παρακολουθεί τις υποθέσεις τους.

Things are spiraling out of control in Türkiye and clashes are escalating in central Istanbul between protesters demanding Erdogan's ouster and his agents' forces. pic.twitter.com/ZUoJfpWDRp

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Άγκυρας παρέτεινε έως και την 1η Απριλίου την απαγόρευση των διαδηλώσεων.

Οι συγκεντρώσεις έχουν απαγορευτεί εδώ και μία εβδομάδα στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας – Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και την πρωτεύουσα Άγκυρα και σχεδόν 1.200 άνθρωποι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα καθημερινά συνελήφθησαν σε διάστημα έξι ημερών.

Εντούτοις, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν χθες το βράδυ μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

«Η αστυνομία μας συνέλαβε 43 προβοκάτορες και οι προσπάθειες να συλλάβουμε άλλους υπόπτους συνεχίζονται», προειδοποίησε σήμερα το πρωί στο Χ ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια.

Από την πλευρά του, το Συμβούλιο της Ευρώπης κατήγγειλε μία «δυσανάλογη προσφυγή στη βία», κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Τουρκία.

«Καλώ τις τουρκικές αρχές να τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κι αναφορικά με τον σεβασμό της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των ΜΜΕ», δήλωσε ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Μάικλ Ο΄ Φλάχερτι.

Σήμερα, ο πρόεδρος του κόμματος CHP του Εκρέμ Ιμάμογλου, Οζγκούρ Οζέλ, αναμένεται να μεταβεί στη φυλακή του Σιλιβρί, στο δυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, για να επισκεφθεί τον δήμαρχο αυτής της πόλης που κατηγορείται για «διαφθορά» και έχει προφυλακιστεί από την Κυριακή.

Άλλοι 48 συγκατηγορούμενοί του κρατούνται επίσης σε αυτήν τη φυλακή.

Εξάλλου, οι φοιτητές συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και το Εσκισεχίρ και συνεχίζουν να απευθύνουν κάλεσμα για μποϊκοτάζ στα μαθήματα.

Riots in Istanbul, Türkiye continue. Police have tried to break up the protests with water cannon and tear gas.



