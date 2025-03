Οι Αρχές της Τουρκίας κατάσχεσαν την κατασκευαστική εταιρεία συνιδιοκτησίας του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, με την πολιτική κρίση στη γειτονική χώρα να μεγαλώνει.

Σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Τετάρτης, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ο έλεγχος της Imamoglu Construction, Trade and Industry διατάχθηκε από το ποινικό ειρηνοδικείο, με βάση τις εκθέσεις έρευνας για οικονομικό έγκλημα.

Ο Ιμάμογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP είναι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύλληψή του έγινε λίγες μέρες πριν το κόμμα τον χρίσει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το δημαρχείο το απόγευμα της Τετάρτης, φωνάζοντας: «Ερντογάν, δικτάτορα!» και «Ιμάμογλου, δεν είσαι μόνος!». Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν επίσης νωρίτερα έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου κρατούνταν ο δήμαρχος.

«Όταν αυτός ο τύπος και η βρόμικη ομάδα του βλέπουν κάποιον δυνατό, πανικοβάλλονται και κάνουν κάτι παράνομο», είπε ένας καταστηματάρχης αναφερόμενος στον Ερντογάν και το κόμμα AKP, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2003.

Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο σπίτι του, όπως είπε ο Ιμάμογλου στο Χ προτού τον συλλάβουν, με τις Αρχές στη συνέχεια να εμποδίζουν για λίγο την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι διαδηλώσεις στους δρόμους ξέσπασαν παρά την έντονη αστυνομική παρουσία στους δρόμους, με εκατοντάδες αστυνομικούς να σπεύδουν γύρω από το Δημαρχείο και να κλείνουν την κεντρική πλατεία Ταξίμ, ενώ απαγορεύτηκαν όλες οι διαδηλώσεις για τέσσερις ημέρες.

Η έφοδος έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ανακάλεσε το πτυχίο του Ιμάμογλου, εν μέσω ισχυρισμών ότι αποκτήθηκε ψευδώς, μια σημαντική κίνηση, καθώς οι υποψήφιοι για την προεδρία υποχρεούνται από τον νόμο να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

