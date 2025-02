Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε η Ουκρανία να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα, ώστε η Ρωσία να μη καταλάβει ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας στον Piers Morgan ανέφερε ότι σε περίπτωση που υπάρξει εκεχειρία, αλλά η χώρα του δεν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τότε η Μόσχα θα επιχειρήσει ξανά να εισβάλει για να κατακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία.

Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, το Κίεβο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για να αμυνθεί και ο καλύτερος τρόπος είναι να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

«Αν η διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ παραταθεί για χρόνια ή για δεκαετίες, τότε έχουμε ένα απολύτως δίκαιο ερώτημα: Τι θα μας υπερασπιστεί απέναντι σε αυτό το κακό, για όλο αυτό το διάστημα σε όλη αυτή την πορεία;», είπε χαρακτηριστικά.

«Ποιο πακέτο υποστήριξης; Ποιοι πύραυλοι; Θα μας δοθούν πυρηνικά όπλα; Τότε ας μας δώσουν πυρηνικά όπλα. Δώστε μας πίσω πυρηνικά όπλα. Δώστε μας πυραυλικά συστήματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

