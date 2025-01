Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος βρίσκεται στην 468η ημέρα του.

Διευκρίνισε μέσω X ότι η επιχείρηση προετοιμασίας βαφτίστηκε «Φτερά ελευθερίας».

𝐖𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐨𝐟 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 is the name given to the IDF’s preparations for the return of the hostages.