Αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, με την υποψία της υποκίνησης μίσους, έγινε το προεκλογικό φυλλάδιο της τοπικής οργάνωσης της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στην Καρλσρούη, καθώς έχει τη μορφή «εισιτηρίου απέλασης» για μετανάστες, κατά το πρότυπο αντίστοιχης καμπάνιας των ναζί για τους Εβραίους και των νεοναζί, το 2013.

Το φυλλάδιο-εισιτήριο χωρίς επιστροφή φέρει ως ημερομηνία την ημέρα των εκλογών, 23 Φεβρουαρίου 2025, και ως προορισμό «ασφαλή χώρα προέλευσης». Ο κωδικός QR στο χαρτί παραπέμπει στον ιστότοπο της τοπικής οργάνωσης της AfD.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου δικτύου SWR, μετανάστες βρήκαν το φυλλάδιο στο γραμματοκιβώτιό τους, ενώ το κόμμα το δημοσίευσε ως διαφημιστικό προεκλογικό υλικό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαρκ Μπέρνχαρντ, ομοσπονδιακός βουλευτής της AfD από την περιοχή, σημείωσε ότι έχουν τυπωθεί περίπου 20.000-30.000 τέτοια «εισιτήρια», διέψευσε, ωστόσο, ότι εστάλησαν στοχευμένα σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος της Καρλσρούης από την AfD Όλιβερ Σνελ διαμαρτυρήθηκε, επειδή, όπως είπε, σχολιάζεται μόνο η μία πλευρά του φυλλαδίου και όχι η πίσω, όπου αναφέρονται οι πολιτικές θέσεις του κόμματος για τη μετανάστευση.

Foreign nationals in Germany are complaining that the AfD are dropping ‘plane tickets home’ through their doors.



Do you support this? pic.twitter.com/MqThBK1qQP