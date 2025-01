Ένα συγκλονιστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ, καθώς δείχνει ισραηλινούς κομάντο να εισβάλουν και να καταστρέφουν εργοστάσιο του Ιράν στα βάθη της Συρίας, το οποίο κατασκεύαζε πυραύλους για την Τεχεράνη.

Η επιχείρηση με όνομα «Operation Many Ways» έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου στο εργοστάσιο με την κωδική ονομασία «Deep Layer», που βρισκόταν σε βάθος 100 και πλέον μέτρων, ενώ βρισκόταν περισσότερα από 200 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Συρίας – Ισραήλ.

Στα πλάνα διακρίνονται οι κομάντο να τοποθετούν εκρηκτικά εντός του εργοστασίου, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και αεροπορικά χτυπήματα ακριβείας, έγραψαν οι «Times Of Israel».

Οι IDF, σε ανάρτηση που έκαναν στην πλατφόρμα Χ, σημείωσαν τα εξής:

«Τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, οι στρατιώτες μας διεξήγαγαν μυστική επιχείρηση για την εξάρθρωση ενός χρηματοδοτούμενου από το Ιράν υπόγειου εργοστασίου παραγωγής πυραύλων ακριβείας στη Συρία.

Δείτε αποκλειστικά πλάνα από αυτή την ιστορική στιγμή».

DECLASSIFIED: In September 2024, before the fall of the Assad Regime, our soldiers conducted an undercover operation to dismantle an Iranian-funded underground precision missile production site in Syria.



Watch exclusive footage from this historic moment. pic.twitter.com/s0bTDNwx77