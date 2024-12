Λεωφορείο γεμάτο κόσμο συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βραζιλία νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 22 άνθρωποι, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 45 επιβάτες έπαθε λάστιχο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό που μετέφερε πλακάκια και το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση στις 4.00 π.μ. τοπική ώρα, σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Τεοφίλο Οτόνι στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε πως διέσωσε 13 επιβάτες από το κατεστραμμένο λεωφορείο. Τρεις επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη επίσης στη σύγκρουση και εγκλωβίστηκε κάτω από το φορτηγό επέζησαν.

«Οι πυροσβέστες ανέκτησαν 22 πτώματα από το λεωφορείο, και περισσότερα θύματα ακόμη θα απομακρυνθούν», είπε ο πυροσβέστης Αλόνσο Βιέιρα Τζούνιορ σε βίντεο που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία.

A crash between a passenger bus and a truck killed 22 people on a highway in Minas Gerais, a state in southeastern Brazil.



A packed bus with 45 passengers blew a tire, causing the driver to lose control and collide with an oncoming truck carrying tiles. The bus burst into… pic.twitter.com/g3hPszBfpD