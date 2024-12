Ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ, ο οποίος ετοιμάζεται να ενταχθεί στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη σήμερα στην προεκλογική εκστρατεία της Γερμανίας χαρακτηρίζοντας το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σωτήρα της χώρας.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt