Ρωσικός πύραυλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε διώροφο κτίριο στην πόλη Κρεβί Ρι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

⚡️The State Emergency Service published the consequences of the Russian strike on Kryvyi Rih.



Three people were injured, a 38-year-old man and a 15-year-old girl were rescued from the rubble.



Search and rescue operations have been completed.



Current fundrising for the Armed… pic.twitter.com/ESZN2y2GPW