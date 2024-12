Η πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία αποκάλυψε τη σκοτεινή βιομηχανία πίσω από τη χρηματοδότηση του εμφυλίου πολέμου: την παραγωγή και διακίνηση του captagon, ενός ισχυρού ναρκωτικού που μεταμόρφωσε τη χώρα σε ναρκοκράτος. Σε αποθήκες και στρατιωτικές βάσεις, αντάρτες ανακάλυψαν τεράστιες ποσότητες χαπιών, αποκαλύπτοντας το δίκτυο που συνδεόταν με τον Μάχερ αλ Άσαντ, τον αδερφό του πρώην προέδρου, και τον συνεργάτη του, Αμέρ Χίτι.

Το captagon, με αξία που ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελούσε βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο του καθεστώτος, αλλά και διπλωματικό όπλο για την άσκηση πίεσης στις χώρες του Κόλπου.

Το ναρκωτικό διασκορπίστηκε στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά, καθώς χρησιμοποιούνταν από τις ελίτ αλλά και από φτωχούς εργάτες.

«Έπειτα από έρευνα, καταλάβαμε ότι ήταν ένα εργοστάσιο του Μάχερ αλ Άσαντ, (του περιώνυμου αδερφού του Μπασάρ), και του συνεταίρου του Αμέρ Χίτι», εξηγεί στο AFP ο Αμπού Μάλεκ αλ Σάμι, μαχητής του υπό τους ισλαμιστές αντάρτες Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ συνασπισμού, που εξαπέλυσαν την επίθεση που αιφνιδίασε τους πάντες προκαλώντας την πτώση του Μπασάρ αλ Ασαντ και τη διαφυγή του στη Μόσχα.

Ο Μάχερ, ο οποίος κρατούσε, κατά πληροφορίες, στα χέρια του τον μηχανισμό καταστολής του συριακού καθεστώτος, είναι άφαντος. Οι πληροφορίες που τον φέρνουν να έχει διαφύγει στο Ιράκ μαζί με δύναμη εκατοντάδων στρατιωτών του καθεστώτος δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Διοικητής της Τέταρτης Μεραρχίας, της επίλεκτης μονάδας του συριακού στρατού, ο Μάχερ θεωρείται εκ των αρχηγών του δικτύου του συριακού captagon, βιομηχανίας αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όσο για τον συνεταίρο του βουλευτή, Αμέρ Χίτι, είναι στόχος κυρώσεων της Ουάσινγκτον και του Λονδίνου.

Levant24 Gains exclusive access to a Captagon factory that belonged to the Assad regime and Hezbollah in Douma, Damascus. pic.twitter.com/OCFOlHWp6b