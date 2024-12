Αναφορές από τη Συρία υποστηρίζουν ότι οι τζιχαντιστές καταργούν τα Χριστούγεννα, βάζοντας στο «στόχαστρο» τους Χριστιανούς, ώστε να προχωρήσουν σε εθνοκάθαρση για να εφαρμόσουν τον ισλαμικό νόμο.

Σύμφωνα με αναφορές, δόθηκε εντολή στις χριστιανικές εκκλησίες να μην προχωρήσουν σε εορταστικές λειτουργίες την περίοδο των εορτών.

Επίσης, η ΜΚΟ «Greco-Levantines World Wide» έγραψε στην πλατφόρμα Χ το εξής:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β’ πρέπει να επισκεφθεί τη Συρία για να συναντηθεί με τη νέα κυβέρνηση και να υποστηρίξει ίσα δικαιώματα και προστασία για το λαό μας. Ιστορικά, ο τοπικός μας κλήρος έχει υποταχθεί στους κυβερνήτες σε περιόδους χάους, πιστεύοντας ότι αυτό εξασφάλιζε την επιβίωση, αλλά αυτό έφερε μόνο υποταγή. Τώρα είναι η ώρα να απαιτήσουμε κυριαρχία και ισότητα, όχι απλή επιβίωση».

