Aμερικανός πολίτης βρέθηκε κοντά στη Δαμασκό και ονομάζεται Τράβις Τίμερμαν. Ο 29χρονος άνδρας ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Άσαντ για επτά μήνες και πολλοί νόμιζαν αρχικά πως είναι ο αμερικανός δημοσιογράφος Όστιν Τάις, ο οποίος έχει εξαφανιστεί στη Συρία από το 2012.

Μιλώντας στο Al Arabiya την Πέμπτη, ο Τράβις Τίμερμαν από το Μιζούρι δήλωσε ότι είχε πάει στη Συρία για ένα θρησκευτικό ταξίδι πριν από επτά μήνες, προσθέτοντας ότι έκτοτε φυλακίστηκε όταν απήχθη από τις δυνάμεις του Άσαντ.

Ο Τίμερμαν δήλωσε στον ανταποκριτή του Al Arabiya ότι δεν γνώριζε την περίπτωση του Όστιν Τάις, ενός αμερικανού δημοσιογράφου που απήχθη στη Συρία το 2012.

It’s not Austin. His name is Travis. This video was just given to me by the man who found him pic.twitter.com/mJ4xbjeklr