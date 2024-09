Μια σημαντική δικαστική διαμάχη για την τύχη της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του Ρούπερτ Μέρντοχ ξεκινά σήμερα στη Νεβάδα.

Διακυβεύεται το μέλλον μιας πλειάδας από εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή διακυβεύονται χιλιάδες θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια λίρες.

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, που έκλεισε τα 93 φέτος, έχει αφιερώσει δεκαετίες χτίζοντας τις ειδησεογραφικές του εταιρείες και καθιστώντας μερικές από αυτές τις πιο ισχυρές σε επιρροή στον δυτικό κόσμο.

Αλλά τώρα, καθώς πλησιάζει στο τέλος της ζωής του, ένα ρήγμα έχει ανοίξει στην οικογένειά του και εγείρει ερωτήματα για το τι είδους κληρονομιά θα αφήσει πίσω του.

Πιο συγκεκριμένα θα αποφασιστεί ποιος θα ελέγχει την οικογενειακή περιουσία του Μέρντοχ, αφού πεθάνει και ποια από τα παιδιά του θα έχουν δικαιώματα ψήφου στις εταιρείες του.

Όπως αναφέρει το skynews, όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα ο προφανής κληρονόμος του δισεκατομμυριούχου, Λάχλαν Μέρντοχ, να υποστεί «χτυπήματα» από τα λιγότερο συντηρητικά αδέρφια του.

Γιατί βρίσκονται σε διαμάχη τα μέλη της οικογένειας;

Η διαμάχη επικεντρώνεται στη μελλοντική δύναμη και επιρροή στις δύο εταιρείες του Μέρντοχ – News Corp και Fox.

Η News Corp κατέχει εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και η New York Post στις ΗΠΑ, η Australian, η Herald Sun και η Daily Telegraph στην Αυστραλία, καθώς και οι The Sun, The Times και The Sunday Times στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, υπό τη σκέπη της News Corp βρίσκεται ο εκδοτικός γίγαντας HarperCollins, μαζί με πολλά αυστραλιανά τηλεοπτικά κανάλια.

Εντωμεταξύ, το Fox News, το Fox Sports και η υπηρεσία ροής Tubi αποτελούν μέρος της άλλης μεγάλης εταιρείας του.

Ο Μέρντοχ έχει περίπου 40% μερίδιο σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου σε κάθε εταιρεία.

Το Sky News, το οποίο ξεκίνησε ο Μέρντοχ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1989, δεν είναι πλέον μέρος της αυτοκρατορίας του.

Στα τέλη του 2018, τα κινηματογραφικά περιουσιακά στοιχεία ψυχαγωγίας της Fox, όπως οι Simpsons και το franchise ταινιών Avatar, πουλήθηκαν στην Disney, ενώ το μερίδιο 39% της εταιρείας Sky πουλήθηκε στην Comcast.

Η οικογένεια Μέρντοχ

Ποιος εμπλέκεται στην υπόθεση και γιατί;

Η διανομή της κληρονομιάς του Μέρντοχ δεν θα ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. Έχει έξι παιδιά και έχει παντρευτεί πέντε φορές, πιο πρόσφατα με τη συνταξιούχο μοριακή βιολόγο, Έλενα Ζούκοβα.

Ωστόσο, εικάζεται εδώ και καιρό ότι τα σχέδια διαδοχής της επιχείρησής του διευθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 1999, μετά το διαζύγιό του από τη δεύτερη σύζυγό του, Άννα.

Εκείνο το έτος ιδρύθηκε το Murdoch Family Trust, καθιερώνοντας την αρχή ότι, όταν πέθαινε, οι μετοχές ψήφου της News Corp και της Fox θα μοιράζονταν μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων παιδιών του, της Προύντενς, της Ελίζαμπεθ, του Λάχλαν και του Τζέιμς.

Μετά την «αμετάκλητη» συμφωνία, ο Μέρντοχ άρχισε να δίνει σε ορισμένα από τα παιδιά του ρόλους στις εταιρείες του.

Ωστόσο, μετά από μια αλλαγή στις σχέσεις με μερικούς από τους απογόνους του, προέκυψε φέτος ότι ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης έχει αλλάξει γνώμη.

Οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο Μέρντοχ είχε αποφασίσει ότι ήθελε να αλλάξει τους όρους του καταπιστεύματος, για να εξασφαλίσει ότι ο μεγαλύτερος γιος του, Λάχλαν, θα συνεχίσει να διευθύνει τις επιχειρήσεις του χωρίς «παρέμβαση» από τα άλλα αδέρφια του.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς αιφνιδιάστηκαν από την κίνηση και αποφάσισαν να ενωθούν για να τον σταματήσουν.

Ο Λάχλαν φέρεται να έχει πάρει το μέρος του πατέρα του στην υπόθεση.

Γιατί ο Μέρντοχ άλλαξε γνώμη;

Οι προσπάθειες του δισεκατομμυριούχου να τροποποιήσει τους όρους της οικογενειακής περιουσίας έρχονται εν μέσω ενδείξεων ότι τα τελευταία χρόνια ευνοεί όλο και περισσότερο τον Λάχλαν ως εκλεκτό κληρονόμο του.

Όταν ο Μέρντοχ αποκάλυψε πέρυσι ότι αποχωρούσε από την προεδρία της Fox and News Corp, ανακοινώθηκε ότι ο μεγαλύτερος γιος του θα γινόταν ο μοναδικός πρόεδρος της News Corp, ενώ θα συνέχιζε επίσης ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fox.

Ο κύριος λόγος εκτιμάται ότι είναι η πολιτική. Ο Λάχλαν θεωρείται ότι συμφωνεί με τις δεξιές απόψεις του πατέρα του, ενώ ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς είναι πιο μετριοπαθείς στις πεποιθήσεις τους.

Πράγματι, η απόφαση του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης να δώσει στον Λάχλαν τον «μόνιμο, αποκλειστικό έλεγχο» ήρθε εν μέσω ανησυχιών για την «έλλειψη συναίνεσης» μεταξύ των παιδιών του για το μέλλον των εμπορικών σημάτων Μέρντοχ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα τα οποία επικαλούνται οι New York Times.

Ο Τζέιμς επικρίνει ανοιχτά το Fox News και πρόσφατα ενέκρινε τη Δημοκρατική Καμάλα Χάρις για πρόεδρο, ενώ η αδερφή του Ελίζαμπεθ έχει επίσης «εκφράσει ιδιωτικά της δυσφορία της για το Fox News», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η εφημερίδα, η οποία ανήκει στον Μέρντοχ, ανέφερε επίσης ότι «το να δοθεί περισσότερη εξουσία στα χέρια του Λάχλαν έχει σκοπό να διασφαλίσει τη σταθερότητα στις επιχειρήσεις και να αποφευχθεί μια σύγχυση σχετικά με τη δομή της ιδιοκτησίας τα επόμενα χρόνια».

Επικαλέστηκε πηγές που ανέφεραν ότι «ο Μέρντοχ ήταν απογοητευμένος που ο Τζέιμς και η σύζυγός του φαίνονταν να ντρέπονται για το Fox, αλλά ήταν χαρούμενοι που απολάμβαναν τους καρπούς της οικονομικής επιτυχίας του», με τους δυο τους να λέγεται ότι δεν ανταλλάσσουν ούτε κουβέντα.

Ο Λάχλαν Μέρντοχ

Τι θα γίνει λοιπόν;

Παρά την οικογενειακή ρήξη, υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν οι εμπλεκόμενοι Μέρντοχ.

Δεν θέλουν οι αντίπαλοί τους στα μέσα ενημέρωσης να πανηγυρίζουν για την κατάστασή τους.

Ως εκ τούτου, η ακρόαση για την επίλυση των διαφορών διεξάγεται ιδιωτικά, παρά τις προσπάθειες των πρακτορείων ειδήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση στην κεκλεισμένων των θυρών δίκη της Κομητείας Washoe στο Ρίνο της Νεβάδα, με τον επίτροπο, Edmund J Gorman Jr, να αποφασίζει για την υπόθεση.

Μια προηγούμενη ακρόαση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μέρντοχ θα μπορούσε να αλλάξει τους όρους του καταπιστεύματος, εάν ήταν δυνατό να αποδείξει ότι ενεργούσε καλόπιστα, προς αποκλειστικό όφελος των κληρονόμων του.

Εάν ο δισεκατομμυριούχος κερδίσει, η News Corp και η Fox αναμένεται να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο μετά τον θάνατό του, υπό την ηγεσία του Λάχλαν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Fox News το οποίο θα συνεχίζει να υποστηρίζει δυνατά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των ΗΠΑ.

Ωστόσο, εάν τα τρία αδέρφια κερδίσουν, είναι πιθανό να ακολουθήσει μια μάχη για το μέλλον των εταιρειών. Θεωρητικά, θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την πολιτική κλίση των εφημερίδων και των καναλιών του Μέρντοχ, ή ακόμα και να τα πουλήσουν, καθώς θα μπορούσαν να καταψηφίσουν εναντίον του Λάχλαν για βασικές αποφάσεις.

Μια τρίτη πιθανότητα είναι η επίτευξη συμβιβασμού ή κάποιου άλλου είδους διευθέτηση. Συζητήσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με τον Τζέιμς και τις αδερφές του, ώστε να πουλήσουν τα μερίδιά τους στο καταπίστευμα. Ωστόσο, λέγεται ότι οι προσπάθειες απέτυχαν, πιθανώς λόγω των δυνητικά υψηλών ποσών.

Οι Μέρντοχ, ωστόσο, δεν έχουν κάνει καμία δημόσια δήλωση για την υπόθεση, με τους εκπροσώπους τους είτε να αρνούνται να σχολιάσουν, είτε να μην ανταποκρίνονται στα αιτήματα.

Όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω αβέβαιων εποχών για το μέλλον της βιομηχανίας των ειδήσεων.

Σε συνέντευξη νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι στο Sky News Australia, το οποίο είναι ξεχωριστό από το Sky News στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μέρντοχ προέβλεψε ότι οι έντυπες εφημερίδες θα εξαφανιστούν εντός 15 ετών λόγω αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαβάζουν τις ειδήσεις.

Εάν έχει δίκιο, μερικά από τα δύσκολα ζητήματα που ίσως αντιμετωπίσουν οι διάδοχοί του θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερα από το ποιο κόμμα να υποστηρίξει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση εξελίσσεται την ώρα που η τηλεοπτική σειρά «Succession» σημειώνει μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο, καθώς φημολογείται ότι περιέχει πραγματικά γεγονότα από τις περιπέτειες των Μέρντοχ. Φυσικά, αυτό το ενδεχόμενο έχει επισήμως διαψευστεί, όμως αποτελεί κοινό μυστικό ότι σκοπός της σειράς είναι να περιγράψει τις σχέσεις των μελών της οικογένειας.