Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία για την επίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ, σε βαθμό που ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε εκτάκτως συμβούλιο ασφαλείας με τους κορυφαίους στρατηγούς του.

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο τηρεί «σιγή ιχθύος» για τη διείσδυση στο ρωσικό έδαφος και η μόνη επίσημη πληροφορία από το ουκρανικό στρατόπεδο προέρχεται από τη Λεγεώνα «Ελεύθερη Ρωσία».

Το συγκεκριμένο στρατιωτικό σώμα αποτελείται από ρώσους αντιπουτινικούς, που αυτομόλησαν στην Ουκρανία και πολεμούν υπέρ της. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «Telegram» τόνισαν ότι εκείνοι «βρίσκονται στο βόρειο μέτωπο» της χώρας, προσθέτοντας ότι «η επίθεση έγινε αποκλειστικά από ουκρανούς στρατιώτες».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η επίσημη ενημέρωση προέρχεται μόνο από τη ρωσική πλευρά, με βάση την οποία οι Ουκρανοί αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ωστόσο, ρωσικές αναρτήσεις στην «Telegram» ανέφεραν ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Φωτογραφία με κατεστραμμένα σπίτια στο Κουρσκ μετά την επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε η Ουκρανία

Η αμερικανική δεξαμενή σκέψης Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου σε νεότερη ενημέρωση για το μέτωπο στην Ουκρανία σημείωσε πως «κάποια πολεμική σύρραξη έγινε πιθανώς στο Κουρσκ». Πλάνα που διέρρευσαν δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια και στρατιωτικά οχήματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν εντολή εκκένωσης.

Η ιστοσελίδα «The New Voice of Ukraine» αναπαρήγαγε πληροφορίες με βάση τις οποίες η επίθεση αποτελείτο από περίπου 1.000 ουκρανούς στρατιώτες και 22 άρματα μάχης, ενώ μπορεί να υπήρχε υποστήριξη από τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς πεζικού.

Γιατί έγινε τώρα η επίθεση;

Όσο το Κίεβο δεν επιβεβαιώνει την επίθεση αλλά και δεν τη σχολιάζει είναι δύσκολο να σχηματιστεί μια εικόνα για το τι έγινε στην περιοχή, καθώς δεν διαρρέει καμία πληροφορία. Αναλυτές δηλώνουν έκπληκτοι για τη διείσδυση στο ρωσικό έδαφος, ειδικά στην τωρινή φάση του πολέμου, που η Ρωσία κερδίσει συνεχώς εδάφη, ενώ ο ουκρανικός στρατός ξεμένει από όπλα, πυρομαχικά, στρατιώτες και ηθικό.

Το πρακτορείο Reuters σε σχετικό δημοσίευμα έγραψε ότι η επίθεση μπορεί να έγινε για προπαγανδιστικούς λόγους, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι κανένας Ρώσος δεν είναι ασφαλής πουθενά.

Εντούτοις, μερικοί αναλυτές υποστήριξαν ότι η επίθεση έγινε για να αποπροσανατολιστεί ο ρωσικός στρατός στο μέτωπο του Ντονμπάς. Συγκεκριμένα, στο Κουρσκ στάλθηκαν ρωσικές εφεδρείες και ρωσικά τάγματα που έχουν υποστηρικτικό ρόλο στο νότιο μέτωπο, καθώς εκεί μάχονται κυρίως Ρωσόφωνοι της περιοχής, που εναντιώθηκαν στην ουκρανική εξουσία με το πέρασμα του χρόνου.

«Μπορεί να ήταν μια προσπάθεια της Ουκρανίας, της οποίας οι αμυντικές γραμμές είναι τεντωμένες, να τραβήξει πίσω κάποιες ρωσικές δυνάμεις, για να προστατεύσει καλύτερα ένα τμήμα του μετώπου», έγραψε η Guardian.

Μια τρίτη σκέψη, όμως, υποστήριξε ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν, για να ελέγξουν τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ και να τον χρησιμοποιήσουν για διαπραγματευτικό χαρτί. «Αν καταλάμβαναν ξαφνικά τον σταθμό και χωρίς μεγάλη αντίσταση, θα είχαν ένα δυνατό χαρτί στα χέρια τους, ακόμη κι αν αφορούσε μόνο την ανταλλαγή αιχμαλώτων», ανέφερε ένας αναλυτής.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος της επίθεσης ή το αποτέλεσμά της, το σίγουρο είναι πως θα υπάρξουν εξελίξεις στο μέτωπο, καθώς η Ουκρανία επιτέθηκε σε μια περίοδο που δυσκολεύεται ιδιαίτερα στην άμυνα, ενώ αναμένει να λάβει αυξημένη στρατιωτική βοήθεια, όπως μαχητικά F-16.