«Το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας υποφέρει από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επικαλούμενος στοιχεία του ΟΗΕ, σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε στη Μανίλα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

«Σύμφωνα με το πιο αναγνωρισμένο μέτρο (που υπάρχει) για το ζήτημα αυτό, το 100% του πληθυσμού της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. Είναι η πρώτη φορά που ένας ολόκληρος πληθυσμός κατατάσσεται με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Μπλίνκεν, υπογραμμίζοντας ότι είναι επείγον να δρομολογηθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, που ειδικεύονται στο θέμα αυτό, προειδοποίησαν χθες, Δευτέρα, ότι πάνω από 1,1 εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας, ήτοι ο μισός πληθυσμός της, βρίσκονται, ήδη, αντιμέτωποι με καταστροφική κατάσταση πείνας, που πλησιάζει τον λιμό. Αυτός είναι και ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ από τον οργανισμό.

«Χωρίς αλλαγές στην πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, η πείνα καταφτάνει στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, AFP, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), Μπεθ Μπέσντολ.

«Είναι πιθανόν να είναι ήδη ανεξέλεγκτη στον βορρά, αλλά εξακολουθούμε να μην είμαστε σε θέση να το επαληθεύσουμε», διευκρίνισε, εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης πρόσβασης στα εδάφη αυτά.

«Τα κριτήρια του IPC (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας), στα οποία στηρίζονται ο FAO (Οργανισμός Τροφής και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών-Food and Agriculture Organization of the United Nations) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ, για να δηλώσουν ότι υπάρχει λιμός, δεν πληρούνται τεχνικά, αλλά ήδη κάτοικοι της Γάζας πεθαίνουν από την πείνα», δήλωσε η διευθύντρια του WFP, Σίντι Μακέιν.

Ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί αυτήν την εβδομάδα τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, για να έχει συνομιλίες σχετικά με τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και στην επιτάχυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε κατά τη συνέντευξη, που παραχώρησε σήμερα στη Μανίλα, ότι η επίσκεψή του αυτή έχει διαφόρους σκοπούς, μεταξύ των οποίων η επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και την εξασφάλιση της απελευθέρωσης ομήρων.

Η επίσκεψη γίνεται, για να συζητηθεί η σωστή «αρχιτεκτονική» για μια διαρκή περιφερειακή ειρήνη, σημείωσε επίσης ο αμερικανός ΥΠΕΞ κατά τη συνέντευξή του.