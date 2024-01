Η Κίνα θα μπορούσε να αναπτύξει ένα «βιολογικό όπλο κορονοϊού» και ρομπότ που ελέγχονται από συσκευές εμφυτευμένες σε ανθρώπινους εγκεφάλους, στην πιθανότητα ενός μελλοντικού πολέμου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με μια νέα έκθεση ερευνητών. Η έκθεση με τίτλο «Plagues, Cyborgs, and Supersoldiers: The Human Domain of War Research» περιγράφει διάφορα σενάρια πιθανών μελλοντικών συγκρούσεων, γράφει η New York Post.

«Βλέπουμε να αναδύεται ένα πολύπλοκο τοπίο υψηλής απειλής, όπου οι μελλοντικοί πόλεμοι θα διεξάγονται με ανθρώπους που θα ελέγχουν υπερ-εξελιγμένες μηχανές με τις σκέψεις τους», τονίζουν οι ειδικοί στο Πρόγραμμα Πολιτικής Αποκτήσεων και Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Έρευνας Εθνικής Ασφάλειας της RAND.

Όπως υποστηρίζουν, η ταχεία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει εκτεταμένες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανησυχίας για την πιθανή ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Αυτή η δυνητική εφαρμογή της AI προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες επειδή είναι προσβάσιμη σε μη κρατικούς φορείς και άτομα.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να πέσουν θύματα σε μελλοντικούς πολέμους από «συνθετικά παραγόμενες, γονιδιωματικά στοχευμένες πανούκλες».

«O κινεζικός στρατός εξαπολύει επίθεση στην Ταϊβάν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, καθώς οι βροχές καθαρίζουν, και ο στρατός του καταλαμβάνει το νησί σε 46 ώρες» αναφέρει το εφιαλτικό σενάριο των ερευνητών. Ο νέος ιός δεν επηρεάζει τον κινεζικό στρατό, επειδή οι στρατιώτες του και ο μισός κινεζικός πληθυσμός «έχουν εμβολιαστεί άθελά τους για τον SARS-CoV-3 υπό το πρόσχημα μιας τυπικής εκστρατείας αναμνηστικής δόσης COVID-19» συνεχίζει.

Ένα άλλο σενάριο περιγράφει λεπτομερώς τη χρήση BCIs (brain–computer interface) δηλαδή τη «διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή» παρόμοια με την τεχνολογία που αναπτύσσεται από εταιρείες όπως η Neuralink του Έλον Μασκ, η οποία στοχεύει στη θεραπεία ασθενειών μέσω ενός τσιπ που είναι εγκατεστημένο στον εγκέφαλο και στέλνει εντολές σε μια συσκευή εξόδου.

Μια πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που οραματίζονται οι ερευνητές της RAND περιλαμβάνει «ογδοντάχρονους ηγέτες του Κογκρέσου να χρησιμοποιούν υπερσύγχρονα BCIs» τα οποία «εμφυτεύονται στον εγκέφαλό τους».

Η συσκευή αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, «τους επιτρέπει να κινούνται και να μιλούν κανονικά, ιδίως με τη βοήθεια πολιτικών συμμάχων που αποκρύπτουν την πραγματική τους κατάσταση».

Αλλά ένα ελάττωμα στην τεχνολογία «επηρεάζει την ιδιοσυγκρασία των χρηστών με λεπτούς και αφανείς τρόπους», σύμφωνα με τους αναλυτές. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται «επεισόδια ασταθούς συμπεριφοράς, λήθης και παραλογισμού και υιοθετούν μια πολεμική προσέγγιση με τους συναδέλφους τους στο Κογκρέσο, τους συμμάχους και τους εταίρους τους».

«Ο πληθυσμός των ΗΠΑ είναι αποθαρρυμένος. Οι άλλοτε φιλικές χώρες αρχίζουν να απομακρύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημειώνει η έρευνα.